Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко - успешная блогерыня, внучка легендарной певицы Софии Ротару. Соня уже давно живет в Нью-Йорке, где учится и делает первые шаги в модельной карьере, а также нашла себе завидного жениха - миллионера, который попадал в список Форбс. Также Соня активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом фото Соня позировала в желтых штанах и голубой кофте. Красотка сделала снимок, демонстрируя перед зеркалом идеальный пресс.

Евдокименко лаконично подписала кадр, поставив смайлики в виде украинского флага.

До этого Соня показывала, как идет дождь за окном высотки, где она живет. Также Евдокименко добавила трек своего брата на фон.

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