Как сообщает Politeka.net, популярная модель и блогерша Соня Евдокименко, которая является внучкой легендарной певицы Софии Ротару, часто радует поклонников яркими кадрами своей роскошной жизни. Девушка живет в Нью-Йорке и встречается с миллионером из списка Forbes Денисом Ждановым, с которым планирует свадьбу.

Так, в этот раз красотка поделилась в сторис видео, на котором похвасталась яркой обновкой. В ролике можно увидеть, как Соня распечатывается коробку, в которой находит белую кепку и ярко-желтый спортивный костюм. Конечно же модель примеряет свою обновку, она выходит на балкончик и вертится перед камерой, демонстрируя стильный образ с костюмом цвета солнца и белой кепкой.

К слову, на одном из фрагментов во время примерки Евдокименко поразила стройностью тела. В кадр попал плоский живот девушки, которому можно только позавидовать. Также девушка засветила в этом видео роскошный интерьер нью-йоркской квартиры, в которой живет.

Напомним, Юная внучка Софии Ротару "искупалась" в лучах заходящего солнца: "Мгновения заката...".

Как сообщала Politeka, Внучка Ротару спустила наряд с плеч, впечатлив видом на прогулке по Нью-Йорку: "Это изящество, эта чистота...".

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