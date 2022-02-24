Как сообщает Politeka.net, популярная модель и блогерша Соня Евдокименко, которая является внучкой легендарной певицы Софии Ротару, часто радует поклонников яркими кадрами своей роскошной жизни. Девушка живет в Нью-Йорке и встречается с миллионером из списка Forbes Денисом Ждановым, с которым планирует свадьбу.
Так, в этот раз красотка поделилась в сторис видео, на котором похвасталась яркой обновкой. В ролике можно увидеть, как Соня распечатывается коробку, в которой находит белую кепку и ярко-желтый спортивный костюм. Конечно же модель примеряет свою обновку, она выходит на балкончик и вертится перед камерой, демонстрируя стильный образ с костюмом цвета солнца и белой кепкой.
К слову, на одном из фрагментов во время примерки Евдокименко поразила стройностью тела. В кадр попал плоский живот девушки, которому можно только позавидовать. Также девушка засветила в этом видео роскошный интерьер нью-йоркской квартиры, в которой живет.
Галкин засветил их с Пугачевой детей в гостях у звезды «Москва слезам не верит»: «Лизавета такая смешнючая!»
Дудь обратился к украинцам в непростое время: "Россия — моя родина, но..."
Крик души судьи "Мастер Шеф" Мартыновской после визита к родителям: "Это просто..."
"Выстрел попал в самое сердце": жена продюсера Квартал 95 рассказала детали трагедии в центре Киева
Актриса из РФ приехала в Киев и высказалась об угрозе: "Очень люблю свою страну, но..."
Напомним, Юная внучка Софии Ротару "искупалась" в лучах заходящего солнца: "Мгновения заката...".
Как сообщала Politeka, Внучка Ротару спустила наряд с плеч, впечатлив видом на прогулке по Нью-Йорку: "Это изящество, эта чистота...".
Также Politeka писала, что Внучка Софии Ротару приспустила пиджак, покорив идеальной внешностью: фото красотки.