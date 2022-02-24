Начинающая певица и модель Соня Евдокименко, внучка легендарной Софии Ротару ответила на вопросы о себе, подкрепив снимками, на которых похвасталась своим чувством стиля.

Соня Евдокименко с детства работает моделью, сообщает Politeka.net. Она сотрудничает с известными модными брендами и даже была признана «Лучшей моделью» на церемонии премии Mercedes-Benz Kiev Fashion Prize.

На странице в Инстаграм внучки Софии Ротару много стильных фото, которые, по признанию некоторых пользователей Сети, их вдохновляют.

Соня Евдокименко активно ведет свой аккаунт и в этот раз ответила на вопросы подписчиков.

В частности, у модели поинтересовались, какие часы она посоветует купить, и похвалили эстетический вкус.

В ответ Соня Евдокименко посоветовала найти дизайнера и выбрать хорошего производителя.

Также у внучки Ротару попросили совета, как стать уверенным.

"Ставить цели (пусть даже маленькие) и достигать их. Тем самым выработается уважение к себе. За этим последует уверенность", - ответила Соня Евдокименко.

Также Соня Евдокименко ответила и другому подписчику, рассказав, как развиваться интеллектуально. В частности, модель рекомендовала изучать оригинальные источники, научиться понимать основы, или же устраивать мозговые штурмы. Кроме того, по словам девушки, нужно окружать себя людьми, которые будут также развивать вас интеллектуально.

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