Лорак полетіла заради концертів закордоном і забрала з собою свою єдину дочку.

В Україні ані Ані Лорак, ані інших зірок, які замовчують війну в Україні, не бажають бачити. Примітно, що артистка ніяк не коментувала свою позицію, більш того, промовчала про всі події нападу рф на наші землі.

А нещодавно стало відомо, що Лорак полетіла заради концертів закордоном і забрала з собою свою єдину дочку. Примітно, що екс-чоловік Кароліни відразу виступив проти вторгнення рф і допомагав біженцям.

Зараз Мурат проводить час з дочкою і новою коханою. Однак Кароліна ніде в соціальних мережах так і не з'явилася і не розповіла, чому пропала з уваги і ігнорує всі прохання висловитися з приводу того, що відбувається.

У мережі також з'явилася інформація, що концерти Лорак, заплановані на найближчий час, були скасовані.

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