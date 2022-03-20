Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - успешный украинский телеведущий. Звезда уже более 10 лет женат на красотке Кристине, с которой воспитывает троих сыновей. На новом фото в Инстаграм Григорий показал свою супругу и посвятил ей трогательные строки.

"Я слезы распишу холодными строчками

Я нарисую грусть твои радостных глаз

Для меня ты роза с лепестками

Какая самая лучшая в мире среди всех вещей!

Ты Моя Украина", - написано было под фото.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Вы прекрасные", "Очень хорошее стихотворение", "Очень рады видеть Вас вместе. Берегите себя, любите. Вы супер. Все будет Украина", "Вы невероятны и наконец вместе", "Ваши стихи поднимают настроение и вдохновляют, победа за нами"

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