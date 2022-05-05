Артист рассказал, чем занимается в последнее время без привычных съемок.

Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - успешный украинский телеведущий, который является неизменным наблюдателем "Холостяка" и "Холостячки". Сейчас мужчина вместе с женой пытается всячески помочь украинцам и освещат ситуацию с вторжением рф.

«В течение этих месяцев войны каждый из нас на своем фронте сражается с оккупантами. Мы восхищаемся мужеством коллег, работающих в информационном пространстве и делимся своим опытом, как пережить войну. Стараемся поддержать тех, кто сейчас, как и мы, временно переехал, но остался в Украине и делает все возможное для будущего наших детей ✊👏🇺🇦» - рассказал Решетник.

Пользователи сети поддержали:

«Какая у Вас хорошая жена👍🏻; Христя, искренне рада знакомству с Вами❤️ Вы – крутые ; Вы молодцы супер👏; Обожаем Вас❤️; Вы молодцы ребята🔥👏😍; Круто здоровье и крепость...🇺🇦Лучшие ☺️ очень рады видеть вас в нашем ИФ».

Ранее мы писали, украинская певица Даша Астафьева с началом полномасштабной войны осталась в Украине и посвятила себя волонтерству. Чтобы хоть немного порадовать украинцев и поднять их дух, знаменитость решила прочитать трогательный стих. Видео она поделилась в своем Инстаграм.

Напомним, что Санина из The Hardkiss с Поляковой и Дзидзьо обратилась к правительству РФ.

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