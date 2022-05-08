Лорак улетела ради концертов заграницей и забрала с собой свою единственную дочь.

В Украине ни Ани Лорак, ни других звезд, замалчивающих войну в Украине, не желают видеть. Примечательно, что артистка никак не комментировала свою позицию, более того, умолчала обо всех событиях нападения рф на наши земли.

А недавно стало известно, что Лорак улетела ради концертов заграницей и забрала с собой свою единственную дочь. Примечательно, что экс-муж Каролины сразу выступил против вторжения рф и помогал беженцам.

Сейчас Мурат проводит время с дочерью и новой возлюбленной. Однако Каролина нигде в социальных сетях так и не появилась и не рассказала, почему пропала из виду и игнорирует все просьбы выразиться по поводу происходящего.

В сети также появилась информация, что концерты Лорак, запланированные на ближайшее время, были отменены.

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