Як повідомляє Politeka.net, Ектор вирішив поділитися важливим рішенням зі свого життя. Він не зміг бути далеко від свого будинку в Україні і захотів виїхати додому. По дорозі компанію кухареві склала несподівана незнайомка.

Молода співачка Аліна Паш, яка брала участь в Нацвідборі на Євробачення цього року виявилася супутницею Ектора в машині, що його приємно здивувало.

Сам Ектор Хіменес-Браво повідомив, що вже прямує в Україну. Кулінар поділився, що після благодійних зборів він з усіма зможе надати на гуманітарну допомогу 1,3 млн грн.

"Я вже близько. Війну зустрів я в Колумбії у відпустці, відразу терміново вилетів до Варшави, звідти поїхав до Києва, після поїхав до Варшави провести благодійну вечерю. І весь цей час наші ресторани працюють і годують військових, поліцію, ТРО, пенсіонерів, біженців. Вже скучив за Україною", - написав Ектор.

Ми писали, Ектор також поділився відеозверненням до російських військових. У ньому розповідається про те, як Кремль брехав власним солдатам про «нацистів в Україні», а також про слабку українську армію, яка нібито сама здасться за лічені дні.

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