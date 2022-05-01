Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк сейчас всячески поддерживает приют для беженцев в Хмельницком и часто рассказывает о разных семьях, с которыми ей удалось познакомиться. В этот раз Никитюк расстрогала многих поклонников небольшим роликом в Инстаграм.

«История семей (вынужденных переселенцев) и их «благословенного авто» продолжается… Теперь беременная Катя с мужем и 5тью детьми заехали в маленький домик с огородом! Какие люди отдали им бесплатно! По нашей просьбе!

Андрей мужчина трудолюбивый, он сразу начал рубить дрова, устанавливать дополнительные кроватки для детей, достраивать туалет на улице! Соседи начали сносить молоко детям… 💔 Я лично благодарю владелицу дома, соседей, полисмена Вадика и старости села Виталию❤️🇺🇦 На очереди истории еще двух семей из Херсона 💪🏻🇺🇦» - рассказала Никитюк в Инстаграм.

В сети высказались об увиденном:

«Господи детки наши 😭; Леся, вы как хмельницька фея, беспокоящаяся о каждом человеке; До слез💔; Слезы на глазах 🥺; У вас очень хорошее сердце🥹😍; Леся, дай Бог Вам здоровья!!! ❤️; Леся, ты молодец! Ты человек с большим и добрым сердцем👏❤️; Вот утро мое опять со слезами на глазах 😢».

Мы писали, ранее Никитюк, что работает в приюте, показала меню дня для нуждающихся.

Напомним, Ефросинина показала, как украинским женщинам приходится бороться за свою жизнь: "Это сила и мощь!".

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк обратилась к украинским женщинам: "Уже не существует такого понятия как слабый пол".

Также Politeka писала, что Победительница "Холостяка" Ульянова с букетом в руках поздравила с 8 марта из укрытия: "Мы должны оставаться сильными".