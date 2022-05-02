Даша решила рассказать, что теперь происходит в ее жизни.

Как сообщает Politeka.net, Астафьева рассказала о личном горе, о близких и высказалась о запроданках, молчавших о войне с рф. Об этом Даша решила высказаться в специальном интервью программе «Зірковий шлях» (чтобы посмотреть полный выпуск, доскролльте стриницу до конца).

Во время беседы Астафьева осудила Тодоренко, Повалий Ани Лорак, которые молчат о войне в Украине. Даша отметила, что Лобода даже заблокировала ее в социальных сетях.

«Они не имеют права жить, эти люди. Я не говорю об этой гнилой трухе вроде Тимоти, Баскова, Рудковской — это для меня вообще нечисть. Они и в мирное время для меня были нечистью» - подчеркнула Даша.

Она также рассказала, что сама столкнулась с потерями. Умерли ее бабушка и дедушка:

«Они просто не выдержали. Проститься с ними мне не удалось. Эта боль останется навсегда. Когда бабушка умерла, мне об этом сказала мама. Потом дедушка умер. Муж бабушки, которая умерла, сейчас находится в реанимации. У него отказали все органы», — призналась артистка.

Также своей болью самая богатая певица Украины поделилась в интервью программе «Зірковий шлях».

До войны Камалия со своим мужем-миллиардером и двумя дочками жила под Киевом в роскошном особняке, занимавшем огромную территорию. Певица обожает животных, поэтому содержала целый «зоопарк». Как выяснилось, война унесла жизни некоторых любимцев Камалии.

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