Как сообщает Politeka.net, Эктор решил поделиться важным решеним из своей жизни. Он не смог быть вдали от своего дома в Украине и захотел уехать домой. По дороге компанию повару составила неожиданная незнакомка.

Молодая певица Алина Паш, которая участвовала в Нацотборе на Евровидение этого года оказалась спутницей Эктора в машине, что его приятно удивило.

Сам Эктор Хименес-Браво сообщил, что уже направляется в Украину. Кулинар поделился, что после благотворительных сборов он со всеми сможет предоставить на гуманитарную помощь 1,3 млн грн.

«Я уже близко. Войну встретил я в Колумбии в отпуске, сразу срочно вылетел в Варшаву, оттуда уехал в Киев, после уехал в Варшаву провести благотворительный ужин. И все это время наши рестораны работают и кормят военных, полицию, ТРО, пенсионеров, беженцев. Уже соскучился по Украине», - написал Эктор.

Мы писали, Эктор также поделился видеообращением к российским военным. В нем рассказывается о том, как Кремль врал собственным солдатам о «нацистах в Украине», а также о слабой украинской армии, которая якобы сама сдастся за считанные дни.

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