Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина-популярна українська актриса, яка перемогла кілька років тому на проекті "Танці з зірками". Після цього знаменитість знялася в" Холостячці", завдяки чому стала дуже популярною блогеркою в Instagram. А нещодавно актрису запрошували бути суддею "Україна має талант", де знаменитість судила проект з партнером по" танцях " Євгеном Котом і телеведучим Сергієм Притулою. А в день матері Мішина вирішила показати свого сина Платона, якого народила від минулого шлюбу. Опублікувала кадр Ксенія в своєму Instagram.

"Мама – я не знаю більш сильного слова в цьому світі.

Я не знаю, що може бути сильніше маминої любові, захисту, сміливості.

Сьогодні 74-й день, коли мами нашої країни відчайдушно борються за життя і майбутнє своїх дітей. 74 день, коли мільйони мам нашої країни не поруч зі своїми чоловіками.

Хтось на території України перебуває під постійною загрозою життю, хтось за кордоном у повній невідомості, але всі з однаковими страхами і молитвами за майбутнє своєї країни", -- написала Мішина під фото.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Ксюня, вітаю тебе з цим прекрасним святом, незважаючи на обставини в нашій країні. Ти-неймовірна мама для свого сина", "копія мама", "зі святом, милашка".

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