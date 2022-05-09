Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - популярная украинская актриса, которая победила несколько лет назад на проекте "Танці з зірками". После этого знаменитость снялась в "Холостячке", благодаря чему стала очень популярной блогеркой в Инстаграм. А недавно актрису приглашали быть судьей "Україна має талант", где знаменитость судила проект с партнером по "танцям" Евгением Котом и телеведущим Сергеем Притулой. А в день Матери Мишина решила показать своего сына Платона, которого родила от прошлого брака. Опубликовала кадр Ксения в своем Инстаграм.

"Мама – я не знаю более сильного слова в этом мире.

Я не знаю, что может быть сильнее маминой любви, защиты, смелости.

Сегодня 74-й день, когда мамы нашей страны отчаянно борются за жизнь и будущее своих детей. 74 день, когда миллионы мам нашей страны не рядом со своими мужчинами.

Кто-то на территории Украины находится под постоянной угрозой жизни, кто-то за границей в полной неизвестности, но все с одинаковыми страхами и молитвами за будущее своей страны", -- написала Мишина под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Ксюня, поздравляю тебя с этим прекрасным праздником, несмотря на обстоятельства в нашей стране. Ты - невероятная мама для своего сына", "Копия мама", "С праздником, милашка".

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