Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська-відомий французький шеф-кухар і суддя українського проекту "Майстер Шеф". Також знаменитість пише книги, а ще веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
Цього разу Ольга показала своїх батьків. Також Мартиновська поділилася кадрами зі своєю дочкою.
"Маааам! Маааам!!!
Називай завжди мене своєю кулетою, дзвони завжди, щоб посваритися, що я не подзвонила, будь завжди!
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Люблю до неба, цілу твої зморшки - в них життя.
Мені подобається бути мамою, як ти", - написано було в публікації.
Володимир Ярославський відразу прокоментував фотографію:"мамі великий привіт".
Фанати поставили більше трьох тисяч лайків і написали коментарі:
"Найкраща", "спасибі мамі за прекрасну дочку вона у вас розумничка", " З Днем матері! Бути мамою-це велика праця, але і найбільше щастя!".
Нагадаємо, Ярославський з "Майстер Шеф" зробив пропозицію Мартиновської, стала відома відповідь
А ще Politeka повідомляла, що Мартиновська з "Майстер Шеф" похвалилася своїм учнем, який захищає Україну
Також Politeka писала, що Мартиновська з "Майстер Шеф" розповіла, чим її змусила пишатися дочка