Известная украинская кулинар и ведущая проекта «Мастер Шеф» Ольга Мартыновская рассказала о том, как ее маленькая дочь заставила ее гордиться своим поступком.

Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась рассказом в своем Инстаграм.

Как и многим другим украинцам, Мартыновской пришлось покинуть свое жилье из-за войны в стране. Шеф-повар переехала со своей маленькой дочкой – Верой. Однако, даже сейчас они обе не забывают о том, чтобы помогать Украине.

«Вера. Утром позвала меня в комнату со словами: «Мама, я хочу рассказать тебе один мой секрет»… – говори, родная! - каждый день я расчесываю волосики Ванессы и она мне дает за это 100 крон. Мы придумали этот бизнес, чтобы помочь тебе собирать средства и чтобы Украина победила…». Слезы гордости, отчаяния, счастья, печали одновременно полились градом», - рассказала Мартыновская.

Она уточнила, что Ванесса – дочь подруги, у которой они остановились.

Украинцы бурно отреагировали на эту историю.

«До слез!», «После таких слов Украина обязана победить», «Такая маленькая, а такое огромное сердце! Олечка, Вы молодец и пример для многих», «Спасибо Олечка, я так рада что вы с Верунчиком в безопасности», - пишут люди.

Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" напомнила украинцам о главном в неспокойное время.

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