Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" рассказала о предложении от Владимира Ярославского, поделившись постом в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - успешный французский шеф-повар и судья "Мастер Шеф". Многие украинцы долгое время подозревают, что у Ольги закрутился роман с коллегой Владимиром Ярославским, с которым она написала в прошлом году совместную книгу. И Мартыновская опубликовала новый пост, рассказав о предложении, которое сделал ей Владимир.

"Вова сделал мне предложение.

И я не смогла от него отказаться!

Однако давайте обо всем по порядку

24 февраля разделило наши жизни на «до» и «после». Война упорно пыталась уничтожить наши мечты, планы, желания нас. Но в ДНК украинцев – смелость. Поэтому даже в самые трудные времена мечтать – своего рода терапия", - написала Ольга.

После этого Мартыновская рассказала, что они планируют написать книгу "Смелая украинская кухня", благодаря чему весь мир узнает об Украине.

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