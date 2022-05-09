Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известный французский шеф-повар и судья украинского проекта "Мастер Шеф". Также знаменитость пишет книги, а еще ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
В этот раз Ольга показала своих родителей. Также Мартыновская поделилась кадрами со своей дочерью.
"Маааам! Маааам!!!
Называй всегда меня своей пулетой, звони всегда, чтобы поругаться, что я не позвонила, будь всегда!
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Люблю к небу, целую твои морщинки - в них жизнь.
Мне нравится быть мамой, как ты", - написано было в публикации.
Владимир Ярославский сразу прокомментировал фотографию: "Маме большой привет".
Фанаты поставили более трех тысяч лайков и написали комментарии:
"Самая лучшая", "Спасибо маме за прекрасную дочь она у вас умничка", "С Днем матери! Быть мамой – это большой труд, но и самое большое счастье!".
Напомним, Ярославский из "Мастер Шеф" сделал предложение Мартыновской, стал известен ответ
А еще Politeka сообщала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" похвасталась своим учеником, который защищает Украину
Также Politeka писала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" рассказала, чем ее заставила гордиться дочка