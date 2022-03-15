Известная украинская шеф-повар и ведущая проекта «Мастер Шеф» Ольга Мартыновская рассказала о непривычных реалиях своей новой жизни.

Как пишет Politeka.net, кулинар поделилась новым постом в Инстаграм. Как и для многих других, жизнь Мартыновской сильно изменилась с приходом в Украину войны. Об этом шеф-повар рассказала в публикации.

В частности, она показала одного из выпускников своей кулинарной академии, который в это непростое время решил пойти на фронт.

«Кто бы мог подумать, что будем постить шедевры наших студентов, которые одеты не в кители, а в военную форму. Кто бы мог подумать, что будем гордиться каждым и каждой, кто защищает, готовит или помогает информационно. Кто бы мог подумать, но мы гордимся», - подчеркнула шеф-повар.

Она отметила, что такие вещи о многом говорят.

«Это еще раз доказывает, что наши могут все. Воевать, любить, готовить. И все это вместе! Слава ВСУ! Все будет Украина», - написала Мартыновская.

На снимке ее выпускник в военной форме демонстрирует приготовленное блюдо.

Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" рассказала, чем ее заставила гордиться дочка.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко решился на радикальные изменения внешности.

Также Politeka писала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" напомнила украинцам о главном в неспокойное время.