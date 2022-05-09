Як пише Politeka.net, Катя Осадча-успішна українська телеведуча. У зірки є син Ілля від першого шлюбу, а також сини Іван і Данило, які з'явилися в шлюбі з Юрієм Горбуновим. Не забуває Осадча і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

Цього разу Катя показала кілька фото з дітьми. На першому Осадча була з кругленьким животиком (коли була вагітна Данилом, - прим. ред.), А поруч стояв Іван. На другому фото був старший син Іван і тільки з'явився на світ Данило, кокторого Катя тримала на руках.

"Цей день матері особливий-щемливий, трагічний, обнадійливий, день зі сльозами і день, що дає нам надію!

Дорогі мами, мами війни, не всі ви можете прочитати ці слова, адже ви дивитеся на нас з неба, не всі можуть прочитати, через неможливість жити далі без своєї дитини....

Мами, що забавляють дітей в бомбосховищах, мами, які зараз замість мами і тата, мами, пішки йшли під кулями, мами, що придумують нові ігри і казки, незважаючи на внутрішню пустку, мами, які щодня відповідають на питання - коли ми повернемося додому...", - написано було в публікації.

Фанати, включаючи дружину Монатіка, поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Дуже зворушливі слова", " яке красиве і зворушливе привітання. Вітаю Вас з днем мами"," прекрасні слова!!! аж сльози на очах !!!".

Нагадаємо, Осадча потужно звернулася до світової громадськості, Дорофєєва оцінила

А ще Politeka повідомляла, що Осадча звернулася до Горбунова, який зараз не поруч

Також Politeka писала, що Осадча обурилася заявою симоньян про Україну



