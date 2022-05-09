Як пише Politeka.net, Катя Осадча-успішна українська телеведуча. У зірки є син Ілля від першого шлюбу, а також сини Іван і Данило, які з'явилися в шлюбі з Юрієм Горбуновим. Не забуває Осадча і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
Цього разу Катя показала кілька фото з дітьми. На першому Осадча була з кругленьким животиком (коли була вагітна Данилом, - прим. ред.), А поруч стояв Іван. На другому фото був старший син Іван і тільки з'явився на світ Данило, кокторого Катя тримала на руках.
"Цей день матері особливий-щемливий, трагічний, обнадійливий, день зі сльозами і день, що дає нам надію!
Дорогі мами, мами війни, не всі ви можете прочитати ці слова, адже ви дивитеся на нас з неба, не всі можуть прочитати, через неможливість жити далі без своєї дитини....
Вже не до 2035-го: Арестович "оновив" свій прогноз щодо термінів війни
Зеленський на саміті G7, чого чекати за підсумками: "Буде прийнятий дуже потужний..."
Новий вид мобілізації в Україні: кого можуть призвати і куди відправлять
Краще залишитися вдома: жителів Кривого Рогу попередили про небезпеку, що насувається
Рада збільшує штрафи: за що українцям доведеться заплатити до 5 100 гривень
Мами, що забавляють дітей в бомбосховищах, мами, які зараз замість мами і тата, мами, пішки йшли під кулями, мами, що придумують нові ігри і казки, незважаючи на внутрішню пустку, мами, які щодня відповідають на питання - коли ми повернемося додому...", - написано було в публікації.
Фанати, включаючи дружину Монатіка, поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Дуже зворушливі слова", " яке красиве і зворушливе привітання. Вітаю Вас з днем мами"," прекрасні слова!!! аж сльози на очах !!!".
Нагадаємо, Осадча потужно звернулася до світової громадськості, Дорофєєва оцінила
А ще Politeka повідомляла, що Осадча звернулася до Горбунова, який зараз не поруч
Також Politeka писала, що Осадча обурилася заявою симоньян про Україну