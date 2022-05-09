Як пише Politeka.net, Наташа Горова-дочка Ірини Горової, яка була одружена з Олексієм Потапенко (Потапом) і виховав дівчинку з самого малого. Навіть після розлучення Олексій зберіг теплі стосунки не тільки з колишньою дружиною, а й падчеркою. Зараз Наташа виросла і працює PR Specialist'ом. І на сторінці її компанії повідомили, чим зайнялася Наташа, допомагаючи Україні під час війни.

"Наталія Горова, PR Specialist в Innovecs, вибрала одним з векторів своєї волонтерської діяльності допомогу тваринам. "Любов до тварин-це про Мене", - каже Наталя.

Вона опинилася за кордоном ще до повномасштабної війни, але і на відстані робить все в межах своїх можливостей для України. Жахливі історії про тварин у притулках і залишених вдома вихованців зачепили Наталію за живе. Вона вирішила відновити діяльність за допомогою хвостатих, адже неодноразово займалася цією справою в мирний час", - було зазначено в публікації.

Також сказано, що Наташі вдалося зібрати 55 тисяч гривень. За ці гроші Горова придбала понад 700 кг корму, а також кошти від бліх і кліщів. Весь вантаж був переданий в один з притулків Києва.

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