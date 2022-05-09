Как пишет Politeka.net, Наташа Горовая - дочь Ирины Горовой, которая была замужем за Алексеем Потапенко (Потапом) и воспитал девочку с самого малого. Даже после развода Алексей сохранил теплые отношения не только с бывшей женой, но и падчерицей. Сейчас Наташа выросла и работает PR Specialist'ом. И на страничке ее компании сообщили, чем занялась Наташа, помогая Украине во время войны.

"Наталья Горова, PR Specialist в Innovecs, выбрала одним из векторов своей волонтерской деятельности помощь животным. «Любовь к животным – это обо мне», – говорит Наталья.

Она оказалась за границей еще до полномасштабной войны, но и на расстоянии делает все в пределах своих возможностей для Украины. Ужасные истории о животных в приютах и оставленных дома питомцах зацепили Наталию за живое. Она решила возобновить деятельность с помощью хвостатых, ведь неоднократно занималась этим делом в мирное время", - было отмечено в публикации.

Также сказано, что Наташе удалось собрать 55 тысяч гривен. За эти деньги Горовая приобрела более 700 кг корма, а также средства от блох и клещей. Весь груз был передан в один из приютов Киева.

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