Популярна українська співачка Оля Полякова, яка активно гастролює за кордоном з благодійними концертами, зараз не так часто расскаызвает про себе в мережі. Тим не менш, шанувальник підтримують артистку і також згадали про одну з кращих її фотосесій з мамою.

З нагоди Дня матері шанувальники показали чуттєві образи і звернулися до артистки.

"Оля Полякова мати двох прекрасних діточок. Мама-це наш ангел-хранитель, наш будинок, наш Всесвіт. Тому День матері-це особливе свято, що нагадує про рідну і кохану людину. Хочеться побажати душевного спокою, успіху, супутнього всьому, прекрасного здоров'я, міцних відносин в сім'ї, і переливається через край щастя!"- звертаються шанувальники.

Вони також відзначили, що артистка приділяє багато часу своїм дітям, спілкується з ними, як з подругами і намагається знайти спільні теми. Зі своєю мамою Ольга також підтримує хороші стосунки.

Також Полякова поділилася кадрами зі свого концерту в Німеччині.

На відео можна побачити, як Оля виконує гімн України для глядачів у залі Нюрнберга. Схоже, концерт пройшов дуже душевно, а сама артистка в підписі до публікації розповіла, хто прийшов на її виступ.

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