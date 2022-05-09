Популярная украинская певица Оля Полякова, которая активно гастролирует за границей с благотворительными концертами, сейчас не так часто расскаызвает о себе в сети. Тем не менее, поклонник поддерживают артистку и также вспомнили об одной из лучших ее фотосессий с мамой.
По случаю Дня матери поклонники показали чувственные образы и обратились к артистке.
«Оля Полякова иметь двух прекрасных детишек. Мама – это наш ангел-хранитель, наш дом, наша вселенная. Поэтому день матери – это особый праздник, напоминающий о родном и любимом человеке. Хочется пожелать душевного спокойствия, успеха, сопутствующего всему, прекрасного здоровья, крепких отношений в семье, и переливающегося через край счастья!» - обращаются поклонники.
Они также отметили, что артистка уделяет много времени своим детям, общается с ними, как с подругами и старается найти общие темы. Со своей мамой Ольга также поддерживает хорошие отношения.
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Также Полякова поделилась кадрами со своего концерта в Германии.
На видео можно увидеть, как Оля исполняет гимн Украины для зрителей в зале Нюрнберга. Похоже, концерт прошел очень душевно, а сама артистка в подписи к публикации рассказала, кто пришел на ее выступление.
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