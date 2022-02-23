Как сообщает Politeka.net, на официальной странице "suspilne.eurovision" в Instagram сообщили решение Организационного комитета Нацотбора о том, что после дисквалификации Алины Паш Украину на "Евровидении" в Турине будет представлять группа "Kalush Orchestra", занявшие второе место. Заметим, что именно "Kalush Orchestra" получили наивысший балл от зрителей - 8.

"Обещаем каждому украинцу, что оправдаем ваш выбор. В трудные времена для нашей страны мы должны вновь заявить о себе на весь мир. Поэтому мы готовы достойно представить Украину перед всей Европой", - заявил основатель группы и вокалист Олег Псюк.

Украинцы начали активно комментировать такое решение, были и такие, кто был против "Kalush Orchestra" на "Евровидении-2022": "Лучше бы уже никто не ехал", "Позор", "Ребят выбрали люди. Пусть все будет хорошо, удачи! 🤞🤞🤞🤞", "Алину не допустили, а этих непонятных ребят можно😢они тоже много чего нарушили", "Ну такое себе🤢", "Плохо, очень плохо 🤦🏼 ни разу не было так стыдно за нашего представителя😐", "Позор, такого со времен Гринджолов еще не было", "Худшего варианта не могло и быть," "Спасибо" "Суспільному" и группе калич оркестра за то, что посрамите Украину", "Ну пусть в Европе посмотрят, какого представителя выбрала Украина, и орнут по полной. А нас могла представлять талантливая певица, которая могла принести нам победу. Но вы сломали, захейтили ее. Но это не отменяет того, что она лучшая, а Калуш посмешище. Непонятно, кто мог голосовать за такое".

Ранее Politeka сообщала, что Приходько эмоционально обратилась к Kalush Orchestra, которые едут на Евровидение: "Вонять будут выше крыши".

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