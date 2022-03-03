Основатель и солист группы "Kalush Orchestra" Олег Псюк вступил в ряды добровольцев, защищающих свою Родину от российских захватчиков.

В Сети опубликовали видео, где певец надел свой известный костюм, окрас которого чем-то похож на ковер, пишет Politeka.net.

"Йо, человек-ковер из группы Kalush Orchestra на передовой 🤘

«Скорее всего, когда враг увидит такого типа, то подумает, что уже в аду».

В мае @kalush.official представит Украину на конкурсе «Евровидение-2022». А пока есть важнее — защищать страну.

К слову, букмекеры прочат группе первое место. Выиграем войну, выиграем и конкурс 🇺🇦", - говорится в сообщении "Зіркового Шляху".

Публикация быстро собрала более 30 тысяч просмотров и много комментариев.

"Враг сгинь с нашей земли🇺🇦🙏💪", "Невероятные красавцы! Гордимся вами! Украина больше всего! 🙏🇺🇦", 👏👏👏👏Да да!!! Это точно!!! Вы невероятны! С таким воином и Украину отстоим, и Евровидение возьмем! Слава Украине!!!🇺🇦💙💛🇺🇦", "Закончите войну, гибнут молодые ребята", - написали пользователи Сети.

Отметим, группа Kalush Orchestra должна представить Украину на конкурсе "Евровидение-2022" вместо певицы Алины Паш, которую в итоге не допустили к конкурсу.

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