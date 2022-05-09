Як пише Politeka.net, 25-річна Даша Ульянова стала популярною завдяки своїй участі в шоу "Холостяк" з Максом Михайлюком. І хоч парі не вдалося побудувати стосунки, тепер за Ульяновою стежать сотні тисяч українців в Instagram, а також красуню запросили бути ведучою на на музичний канал. А на новому сторіс у своєму блозі Даша показала одного з братів-близнюків, який молодший блогерки на 5 років.
На фото Тимур стояв за барною стійкою зі шматочком торта.
"Працівничок))", - лаконічно підписала кадр Даша.
До цього Ульянова опублікувала фото квітів, дозволяючи фанатам подивитися на білу красу.
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"День Матері", - підписала кадр Даша англійською мовою.
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