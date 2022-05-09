Как пишет Politeka.net, 25-летняя Даша Ульянова стала популярной благодаря своему участию в шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком. И хоть паре не удалось построить отношения, теперь за Ульяновой следят сотни тысяч украинцев в Инстаграм, а также красотку пригласили быть ведущей на на музыкальный канал. А на новом сторис в своем блоге Даша показала одного из братьев-близнецов, который младше блогерки на 5 лет.

На фото Тимур стоял за барной стойкой с кусочком торта.

"Работничек ))", - лаконично подписала кадр Даша.

До этого Ульянова опубликовала фото цветов, позволяя фанатам посмотреть на белую красоту.

"День Матери", - подписала кадр Даша на английском языке.

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