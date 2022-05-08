Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна-відома українська телеведуча і мама двох дітей. Зірка на початку війни прийняла важливе рішення-залишатися в Україні і робити все можливе для своєї країни. І сьогодні, 8 травня, Маша розповіла, чому вважала себе поганою мамою, опублікувавши новий пост в Instagram.

"Вперше в житті я відчула себе поганою матір'ю місяць тому..

Я бачила, як страждають мої діти в бомбосховищах щоночі, але відмовлялася залишати Україну-мене тримав борг перед країною і людьми, яким, як я була переконана, я потрібніше…

Потрібніше ніж своїм дітям, які завжди все розуміли, в усі часи розуміли - у мами є справа!

І ось ракетні удари у Львові, мій син плаче уві сні, кричачи: "Я не піду ні в яке притулок, Я не можу, хочу спати, нехай мене вб'є бомбою, не піду!

І я прийняла рішення, мабуть, одне з найскладніших у своєму житті: я вибрала своїх дітей, вибрала їх здоров'я і безпеку!",- написала Маша.

Як можна зрозуміти, зірка покинула Україну з ними, прихопивши собаку. Тепер дочка Нана їй допомагає з вихованням і сина Олександра. Єфросиніна зізналася, що Нана стала для неї справжньою подругою.



Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Марія, ви розумниця", " Слава Україні. Всіх матусь зі святом", "в точку, до сліз".

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