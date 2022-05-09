Як пише Politeka.net, у своєму Instagram шеф-кухар поділився зворушливим постом, який присвятив своїй мамі. Днями Ектор повернувся в Україну, яка, за його власними словами, стала для нього домом. Тепер шоумен згадує про те, як показував нашу країну своїй мамі, яка спеціально прилітала до нього з Колумбії.

"Свою маму я провозив в Україну до війни. Це неймовірні відчуття. Мені вже стукнуло 50 років, я живу 12 років в Україні. Я показав їй всю красу нашої країни. Ми знімалися разом в рекламі. Ми гуляли в лісі Ірпеня. Їздили на фотосесії. На МастерШеф. Гуляли по Кращатику, Поштовій, Подолу. Разом їли в моєму ресторані. Подорожували", -розповів Хіменес-Браво.

За словами шеф-кухаря, мама підтримала його рішення повернутися в Україну. Ектор пообіцяв їй, що знову приїде в Колумбію, але тільки після перемоги України у війні.

"Мама я люблю тебе. Ти підтримала моє рішення повертатися в Україну, за що я тобі вдячний. Я повернуся, але після перемоги моєї вже рідної країни. Ми повинні вбити зло. Ти завжди читала мені казки, що добро переможе. І цього разу буде так само", - зворушливо звернувся до мами Хіменес-Браво.

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