Как сообщает Politeka.net, звезда «Женского Квартала» опубликовала в своем Инстаграм важный пост. В нем она сообщила о том, что ждет второго ребенка.

«В это непростое время, Вселенная нам подарила прекрасную возможность – во второй раз стать родителями! Мне очень трудно подбирать слова, ведь в моем сердце сейчас царит и любовь и грусть одновременно. Конечно, жизнь продолжается и как бы ни было трудно принять эту ужасную реальность, женщины рожают и радуются этому моменту. Ведь ничего прекраснее, чем новая жизнь, нет во всем мире!», - написала Кекелия.

Она поделилась снимками, на которых позировала в поле с уже заметно выросшим животиком. На фото рядом с ней были муж и маленький сын.

В комментариях друзья, коллеги и поклонники наперебой поздравляют артистку.

Отметим, что Кекелия замужем за музыкантом Романом Дудой. В 2020 году у пары родился первенец. Мальчика назвали Иваном.

Напомним, "холостячка" Мишина показала подросшего сына, впечатлив снимком.

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