Известный шеф-повар и ведущий шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво рассказал о том, когда сможет снова встретиться со своей мамой.

Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм шеф-повар поделился трогательным постом, который посвятил своей маме. На днях Эктор вернулся в Украину, которая, по его собственным словам, стала для него домом. Теперь шоумен вспоминает о том, как показывал нашу страну своей маме, которая специально прилетала к нему из Колумбии.

«Свою маму я провозил в Украину до войны. Это невероятные ощущения. Мне уже стукнуло 50 лет, я живу 12 лет в Украине. Я показал ей всю красоту нашей страны. Мы снимались вместе в рекламе. Мы гуляли в лесу Ирпеня. Ездили на фотосессии. На МастерШеф. Гугляли по Кращатику, Почтовой, Подолу. Вместе кушали в моем ресторане. Путешествовали», - рассказал Хименес-Браво.

По словам шеф-повара, мама поддержала его решение вернуться в Украину. Эктор пообещал ей, что снова приедет в Колумбию, но только после победы Украины в войне.

«Мама я люблю тебя. Ты поддержала мое решение возвращаться в Украину, за что я тебе благодарен. Я вернусь, но после победы моей уже родной страны. Мы должны убить зло. Ты всегда читала мне сказки, что добро победит. И в этот раз будет так же», - трогательно обратился к маме Хименес-Браво.

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