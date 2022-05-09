Відомий комік і переможець першого сезону «Холостячки» Олександр Еллерт звернув увагу на нову закономірність у житті українців.

Як пише Politeka.net, цьому він присвятив свій пост в Instagram.

Еллерт поділився своїм новим чорно-білим фото і вирішив поміркувати на тему того, як війна змінила всіх українців.

"Кожен з нас змінився за цей час... хм ... писав одну думку, а після «за цей час» подумав: «і всі ж зараз розуміють про який час я говорю. Тепер у нас з'явилася інша точка початку обчислення. Як нова ера прям!", - написав комік.

Він поцікавився у своїх передплатників, чи навчилися вони чогось нового за цей час. Еллерт зауважив, що за місяці війни будь-який новий навик вже встиг увійти в звичку людини.

"Щоб щось нове стало звичкою, людині необхідно 21 день ... зараз 74й... виходить Ваші нові скіли/погляди вже назавжди...", - повідомив українцям колишній коханий Ксенії Мішиної.

У коментарях українці зізнаються, що для них дійсно багато що змінилося в плані звичок і цінностей.

Нагадаємо, зірка "жіночого кварталу" поділилася важливою новиною про свою сім'ю.

Як повідомляла Politeka, Ярославський з "Майстер Шеф" показала найдорожчу людину, зворушливі фото.

Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник розповів, як війна впливає на маленьких дітей.