Как пишет Politeka.net, этому он посвятил свой пост в Инстаграм.
Эллерт поделился своим новым черно-белым фото и решил порассуждать на тему того, как война изменила всех украинцев.
«Каждый из нас поменялся за это время… хм… писал одну мысль, а после «за это время» подумал: «и все же сейчас понимают о каком времени я говорю. Теперь у нас появилась другая точка начала исчисления. Как новая эра прям!», - написал комик.
Он поинтересовался у своих подписчиков, научились ли они чему-то новому за это время. Эллерт заметил, что за месяцы войны любой новый навык уже успел войти в привычку человека.
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«Чтобы что-то новое стало привычкой, человеку необходимо 21 день… сейчас 74й… получается ваши новые скилы/взгляды уже навсегда…», - сообщил украинцам бывший возлюбленный Ксении Мишиной.
В комментариях украинцы признаются, что для них действительно многое изменилось в плане привычек и ценностей.
Напомним, звезда "Женского Квартала" поделилась важной новостью о своей семье.
Как сообщала Politeka, Ярославский из "Мастер Шеф" показала самого дорого человека, трогательные фото.
Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник рассказал, как война влияет на маленьких детей.