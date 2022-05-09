Известный комик и победитель первого сезона «Холостячки» Александр Эллерт обратил внимание на новую закономерность в жизни украинцев.

Как пишет Politeka.net, этому он посвятил свой пост в Инстаграм.

Эллерт поделился своим новым черно-белым фото и решил порассуждать на тему того, как война изменила всех украинцев.

«Каждый из нас поменялся за это время… хм… писал одну мысль, а после «за это время» подумал: «и все же сейчас понимают о каком времени я говорю. Теперь у нас появилась другая точка начала исчисления. Как новая эра прям!», - написал комик.

Он поинтересовался у своих подписчиков, научились ли они чему-то новому за это время. Эллерт заметил, что за месяцы войны любой новый навык уже успел войти в привычку человека.

«Чтобы что-то новое стало привычкой, человеку необходимо 21 день… сейчас 74й… получается ваши новые скилы/взгляды уже навсегда…», - сообщил украинцам бывший возлюбленный Ксении Мишиной.

В комментариях украинцы признаются, что для них действительно многое изменилось в плане привычек и ценностей.

Напомним, звезда "Женского Квартала" поделилась важной новостью о своей семье.

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