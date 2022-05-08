Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - успешный украинский шеф-повар, автор книг, а также судья проекта "Мастер Шеф". Звезда, как и другие украинские знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с Россией, а также не забывает вести страничку в Инстаграм, где делится самым интересным.
В этот раз Владимир решил показать самого дорого человека - свою маму. Звезда опубликовал несколько фото, включая кадр из своего детства.
"Мама
Очень тебя люблю
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Обнимаю крепко, с праздником
Хочу проводить больше времени с тобой", - написал Ярославский.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Скучаем", "Теперь понятно у кого эта обольстительная улыбка. Всех мамочек с праздником! Здоровье и долголетие. Миру нам", "У вас мамина улыбка", "Владимир, а у вас прическа с детства не менялась".
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