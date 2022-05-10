Як повідомляє Politeka.net, модель, співачка і актриса Даша Астаф'єва активно зайнялася волонтерством після вторгнення росії в Україну. На вихідних вона вирішила відпочити і зайнялася улюбленим хобі. Про це знаменитість повідомила на своїй сторінці в Інстаграмм.

Даша Астаф'єва обожнює ловити рибу. Вже багато років зірка українського шоу-бізнесу захоплюється риболовлею, часто вибирається на природу і постійно вдосконалює навички. Найбільше красуні подобається ловити карасів, але зазвичай Даша фотографує і відпускає свою здобич.

Тут, на рибалці, відпочиває її душа. У ці вихідні вона також вибралася до ставка, але цього разу улов не вдався і Даша Астаф'єва залишилася ні з чим.

На риболовлю Даша Астаф'єва прийшла в повсякденному костюмі бежевого кольору. Толстовка і штани-палаццо прекрасно сіли на фігурі. А відсутність макіяжу на обличчі тільки підкреслило її природну красу.

Нагадаємо, що Астаф'єва стала роздавати гроші стареньким людям на вулиці.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва різко осудила людей, які викинули маленьку собачку напризволяще.

Також Politeka писала, що Даша Астаф'єва розповіла про важку втрату відразу кількох близьких.