Как сообщает Politeka.net, модель, певица и актриса Даша Астафьева активно занялась волонтерством после вторжения россии в Украину. На выходных она решила отдохнуть и занялась любимым хобби. Об этом знаменитость сообщила на своей странице в Инстаграмм.

Даша Астафьева обожает ловить рыбу. Уже много лет звезда украинского шоу-бизнеса увлекается рыбалкой, часто выбирается на природу и постоянно совершенствует навыки. Больше всего красавице нравится ловить карасей, но обычно Даша фотографирует и отпускает свою добычу.

Здесь, на рыбалке, отдыхает ее душа. В эти выходные она также выбралась к пруду, но на этот раз улов не удался и Даша Астафьева осталась ни с чем.

На рыбалку Даша Астафьева пришла в повседневном костюме бежевого цвета. Толстовка и штаны-палаццо прекрасно сели на фигуре. А отсутствие макияжа на лице только подчеркнуло ее природную красоту.

Напомним, что Астафьева стала раздавать деньги старичкам на улице.

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева резко осадила людей, которые выбросили маленькую собачку на произвол судьбы.

Также Politeka писала, что Даша Астафьева рассказала о тяжелой потери сразу нескольких близких.