Як повідомляє Politeka.net, ведучий поділився у своєму Instagram новим постом»на злобу дня". Як відомо, росія вже давно зробила День Перемоги своїм чи не головним святом, а володимир путін звів військовий парад мало не в ранг культу.

Цього року цій події приділялася окрема увага. Однак, важко було не помітити плачевний стан російської військової техніки, яка брала участь у парадах.

Дьомін поділився фотографією одного з найбільш "вражаючих" примірників російської військової "мощі". На фото виявився карликовий танк, більше схожий на безглузду саморобку. При цьому його не забули "прикрасити" кольорами "георгіївської стрічки".

"Який Головнокомандувач, Така і армія. Вата розлютиться і почне писати гнівні коментарі через 3 2 1...",- підписав знімок Дьомін.

У коментарях українці поділилися своїми враженнями від російського параду.

"Росія ВПЕРЕД - ногами", "це з дому іграшок такий танк вивезли або що", "залізний Чмоня", "все що залишилося від 2ої"," Чмоня мобіль", "це їх знаменитий г**номет?", "Це що з Алиэкспресс?", "щоб завжди і тільки так виглядали наші вороги!!!! Люблю наші ЗСУ! Кращі народжені в Україні!", "Навіть сміятися не хочеться", "МС-1. Навіть не знаю, чи побачить його Джавелін", - пишуть люди.

Нагадаємо, парад російської військової техніки викликав напад сміху в мережі.

Як повідомляла Politeka, Остапчук їдко підколів росіян через парад 9 травня, красномовне відео.

Також Politeka писала, що Путін на параді спробував "виправдати" вторгнення в Україну.