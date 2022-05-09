В понедельник, 9 мая, рф устроила в москве масштабный парад ко Дню Победы. Не все пошло по плану: авиапарад с самолетом "судного дня" пришлось отменить из-за якобы плохих погодных условий, а путин начал оправдывать решение начать войну против Украины.

Популярный украинский телеведущий Владимир Остапчук, который ранее вел шоу "Маска" и "Співають всі", посмеялся над россиянами, разместив на своей странице в Instagram короткий фрагмент шоу «ДжонсоНьюз».

"Коротко о параде на России 💛💙 ", — лаконично подписал Остапчук видео.

В этом шоу Остапчук обычно в сатирическом тоне подает информацию о российских оккупантах и их прихвостнях и высмеивает вражескую пропаганду.

"Россия вперед...ногами!",- говорит Остапчук в кадре и начинает смеяться.

Украинцы в комментариях поддержали ведущего: "Иначе и быть не может! Слава Украине!".

Напомним, жена ведущего "Маски" Владимира Остапчука приняла кардинальное решение.

Также Politeka сообщала, что жена Владимира Остапчука показала, как проводит с мужем уикенд в Ужгороде.

Также Politeka писала, что жена ведущего "Маски" Остапчука честно ответила, как чувствует себя больной отец.