Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram Хіменес-Браво вирішив підбадьорити українців, показавши, як насправді повинен виглядати парад 9 травня в рф після військових злочинів російської армії і масових грабежів на окупованих територіях в Україні.

"Прямий ефір з Москви", - підписав Ектор кадри, на яких по Москві рухається колона російської військової техніки з "домальованими" телевізорами, кондиціонерами, пралками, смартфонами та іншими речами, які російські окупанти награбували в українських містах і селах. Також техніку прикрасили екранами із зображенням Путіна, прапорами рф, що стирчать з унітазів, і Z-рашистською символікою.

"Так виглядає позорище сучасного світу; Це горіти файно має; Ніколи не пробачимо; Це шедевр; Шоб вони вдавились тим що награбували; Забули білизну жіночу замість прапору причепить; боже, яке кончене; Щось я будки не побачила, забули?; Браво! 👏 👏 👏Ось вона, реальність. Ці злочинці зганьбили пам'ять; Шабаш почався", — продовжили українці тему в коментарях.

Нагадаємо, Ольга Мартиновська з "Майстер Шеф" показала, в кого така красуня.

Як повідомляла Politeka, Ектор Хіменес-Браво з України звернувся до своєї мами в Колумбії.

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