Как пишет Politeka.net, на своей странице в Instagram Хименес-Браво решил подбодрить украинцев, показав, как на самом деле должен выглядеть парад 9 мая в рф после военных преступлений российской армии и массовых грабежей на оккупированных территориях в Украине.
"Прямой эфир из Москвы", — подписал Эктор кадры, на которых по москве движется колонна российской военной техники с "дорисованными" телевизорами, кондиционерами, стиралками, смартфонами и прочими вещами, которые российские оккупанты награбили в украинских городах и селах. Также технику украсили экранами с изображением путина, флагами рф, торчащими из унитазов, и Z-рашистской символикой.
"Так выглядит позорище современного мира; Это гореть файно должно; Никогда не простим; Это шедевр; Чтобы они подавились тем что награбили; Забыли белье женскую вместо флага причепить; боже, какое конченое; что-то я будки не увидела, забыли?; Браво! Вот она, реальность. Эти преступники опозорили память; Шабаш начался", - продолжили украинцы тему в комментариях.
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