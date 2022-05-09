Таисия Повалий, недавно выступавшая на сцене Кремля с российскими певцами Стасом Михайловым и Николаем Басковым, которые открыто поддерживают вторжение рф в Украину, вновь дала о себе знать.

Так, в сети появились кадры концерта, посвященного Дню победы, который транслировался пропагандистским каналом «Россия 1». При этом артистка, которая продолжает жить в рф и молчать о войне, спела на украинском. Соответствующие кадры мало кого оставили равнодушными.

«Такое лицемерие, я в шоке», «Какая стыдоба», «Кощунство, лицемерие», «Проблеяла от испуга», «Нет слов», «Мумия», «Так просто такой цинизм капец слов нет», «Циничные мрази», - пишут в комментариях к кадрам пользователи Сети.

Отметим, ранее украинская певица Ирина Федишин прокомментировала віступление Повалий в Кремле.

"Она против своего народа. Если она выступает там, поддерживает эту власть — значит, она за убийства украинцев. Ну какая она гражданка Украины? Ну так приезжай сюда, пусть тебя тоже расстреляют", — заявила Федишин.

Она отметила, что именно из-за таких "предателей в Украине столько проблем".

"Сеяли здесь "русский мир", пели русскоязычные песни, мало делали для украинской песни, культуры. Россияне делали свои премии, а наши артисты туда носились за премиями, потому что здесь им не хватало... Россияне знали, что культура – это важно. Они сначала зомбировали наших людей культурой, а теперь заехали танками с ракетами и снарядами", – добавила она.

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