Кілька кадрів відпочинку в басейні Христина Решетник опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

Як повідомляє Politeka.net, український телеведучий Григорій Решетник і його дружина Христина Решетник виховують трьох дітей. Багатодітна сім'я телеведучого Григорія Решетника, незважаючи на можливість виїхати за кордон, залишилася в Україні. Вони поїхали гостювати до родичів в Івано-Франківськ.

Коли звучить повітряна тривога, зіркові батьки намагаються підняти дух дітей, розповідаючи про те, що наші літаки летять знищувати ворогів. Крім того, вони намагаються відвернути увагу дітей іграми і спільним відпочинком.

Кілька кадрів відпочинку в басейні Христина Решетник опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На знімках вона зображена зі своїми трьома дітьми - Іваном, Дмитром і Сашею. На одному фото зіркова матуся красиво позує та буквально розцвіла разом з синами, а на інших - дуріє зі своїми малюками.

Для відпочинку Христина Решетник вибрала купальник темного відтінку.

"Немає нічого важливішого для мами, ніж її щасливі і усміхнені діти. Материнська любов і серце не мають меж", - підписала кадри Христина Решетник.

Нагадаємо, що дружина ведучого "Холостяка" Решетника показала синів і розповіла, як війна їх змінила.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник розповів про битви на своєму "фронті".

Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник розповів, як війна впливає на маленьких дітей.