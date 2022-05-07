Як пише Politeka.net, Христина і Григорій Решетники разом вже більше 10 років. Пара виховує трьох синів, але це не зупиняє Христину мріяти про дівчинку. Пара активно веде сторінки в Instagram, де ділиться багатьом цікавим. І цього разу Христина вирішила показати синів, розповівши про те, як порадувала дітей.
"Сьогодні 73-й день війни.
Нетипова для мене історія-діти не бояться сирен. Мало не вперше. Бігають, грають, ганяють на самокатах)) а Димуля взагалі вже разів п'ять дякував, що ми їм влаштували такі вихідні.
Так, я вперше за цей довгий час війни відчула, що мої діти – щасливі", - зазначено було в публікації.
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На кадрах можна побачити щасливе сімейство. Всі стояли і раділи, ніби на мить повернулися під час до 24 лютого.
Також спільне фото з дітьми опублікував Григорій. Решетник показав тільки хлопчиків, сам не з'являючись на фото.
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