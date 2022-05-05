Як пише Politeka.net, Григорій Решетник - успішний український телеведучий, який є незмінним спостерігачем "Холостяка" і "Холостячки". Зараз чоловік разом з дружиною намагається всіляко допомогти українцям і висвітлять ситуацію з вторгненням рф.

"Протягом цих місяців війни кожен з нас на своєму фронті бореться з окупантами. Ми захоплюємося мужністю колег, які працюють в інформаційному просторі і ділимося своїм досвідом, як пережити війну. Намагаємося підтримати тих, хто зараз, як і ми, тимчасово переїхав, але залишився в Україні і робить все можливе для майбутнього наших дітей ✊ 👏 🇺 🇦 » - розповів Решетник.

Користувачі Мережі підтримали:

"Яка у Вас хороша дружина👍 🏻; Христя, щиро рада знайомству з вами❤️ Ви – круті; Ви молодці супер👏; обожнюємо Вас❤️; Ви молодці хлопці🔥 👏 😍; круто здоров'я і фортеця...🇺 🇦Кращі ️ ️ дуже раді бачити Вас в нашому ІФ».

Раніше ми писали, українська співачка Даша Астаф'єва з початком повномасштабної війни залишилася в Україні і присвятила себе волонтерству. Щоб хоч трохи порадувати українців і підняти їх дух, знаменитість вирішила прочитати зворушливий вірш. Відео вона поділилася у своєму Instagram.

Нагадаємо, що Саніна з The Hardkiss з Поляковою і Дзідзьо звернулася до Уряду РФ.

А ще Politeka повідомляла, що дружина ведучого" Маски "Остапчука зізналася, як ставиться тепер до "братів"

Також Politeka писала, що Даша Астаф'єва розповіла про важку втрату відразу кількох близьких.