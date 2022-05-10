Как сообщает Politeka.net, украинский телеведущий Григорий Решетник и его жена Кристина Решетник воспитывают троих детей. Многодетная семья телеведущего Григория Решетника, несмотря на возможность выехать за границу, осталась в Украине. Они уехали гостить к родственникам в Ивано-Франковск.
Когда звучит воздушная тревога, звездные родители пытаются поднять дух детей, рассказывая о том, что наши самолеты летят уничтожать врагов. Кроме того, они стараются отвлечь детей играми и совместным времяпровождением.
Несколько кадров отдыха в бассейне Кристина Решетник опубликовала на личной странице в Instagram. На снимках она запечатлена со своими тремя детьми - Иваном, Дмитрием и Сашей. На одном фото звездная мамочка красиво позирует и буквально расцвела рядом с сыновьями, а на других - дурачится со своими малышами.
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Для отдыха Кристина Решетник выбрала купальник темного оттенка.
"Нет ничего важнее для мамы, чем ее счастливые и улыбчивые дети. Материнская любовь и сердце не имеют границ", - подписала кадры Кристина Решетник.
Напомним, жена "Холостяка" Решетника призналась, благодаря чему дети не боялись сирен.
Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник рассказал о сражениях на своем "фронте".
Также Politeka писала, ведущий "Холостяка" Решетник рассказал, как война влияет на маленьких детей.