Як багатодітний тато він міг виїхати з країни, але вони з дружиною вирішили залишитися на рідній землі.

Як пише Politeka.net, Христина і Григорій Решетники разом вже більше 10 років, разом вони ростять маленьких синів, розповідають про своє життя в соціальних мережах і успішно спілкуються з колегами. Цього разу телеведучий вирішив розповісти про сьогоднішні реалії в єдиному інформаційному марафоні (щоб подивитися уривок, доскролльте сторінку до кінця).

Ведучий зазначив, що як багатодітний тато міг виїхати з країни, але вони з дружиною вирішили залишитися на рідній землі.

"Звикнути до сирен і тривог неможливо. Особливо емоційно серед ночі на них реагує 5-річний син Дмитро. Діти вже багато знають про війну", - каже Решетник.

Він зазначає, що дітей зараз треба оберігати від новин про всі ті звірства, що здійснює російська армія. Важливо нагадувати малюкам, що закінчення війни і перемога скоро.

"Так склалося, що наші діти багато знають про війну. Навіть перераховують політичних діячів загарбницької країни. Сини розбираються в подіях, усвідомлюють, що таке сирена і бомбосховище, які види зброї існують. Хлопчики розрізняють звичайні літаки від винищувачів " - говорить Решетник.

Він додав, при цьому важливо правильно відволікати дітей, давати їм розвиватися і не зациклюватися на одній темі, щоб діти не захищали себе від нових знань.

Також Слава Камінська поділилася новим постом у своєму Instagram. У ньому Камінська не стримала емоцій, повідомивши про втрату важливого для себе людини.

"Хочеться сказати чому боляче, але не можу ... життя перетинає людей ... зводить...розводить ... але зв'язуюча нитка тягнеться крізь час, Відстані ... Моя хороша ... ти була тією, хто світив яскраво", - написала Слава.

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