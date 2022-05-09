Як пише Politeka.net, Даша Квіткова - учасниця і переможниця шоу "Холостяк" з Микитою Добриніним. У липні минулого року Даша і Микита стали щасливими батьками первістка - сина Лева. Війна різко змінила звичне життя зіркової сім'ї: дівчині з сином довелося виїхати з Києва без чоловіка, а Микита Добринін залишився з іншими чоловіками захищати рідну землю.

Зараз же пара возз'єдналася і влаштувала зворушливу фотосесію з сином посеред вулиці котеджного селища. На своїй сторінці в Instagram Квіткова розмістила відразу п'ять знімків, на яких сімейство насолоджується весняною сонячною погодою.

"Fam🤍", - лаконічно підписала серію сімейних фото Даша.

"Які ж ви крутезні🔥; Який малюк вже; Дуже гарна сім’я ; Лев дуже схожий на маму; Такі щасливі та милі; Вау;А я якраз зараз переглядаю 9 сезон Холостяка з Микитою; Красива і щаслива пара. Любові вам, терпіння, миру, добра. Мирного неба над головою", — пишуть в коментарях захоплені шанувальники зіркової пари.

Нагадаємо, проблеми зі здоров'ям почалися у дружини "Холостяка" Добриніна, Даша не виключила хірургію.

Також Politeka писала, що дружина "Холостяка" Добриніна чесно показала, що стало з її фігурою за час без спорту.

А ще Politeka повідомляла, що дружина" Холостяка " Добриніна вимушено живе з дитиною і без чоловіка в іншому місті.