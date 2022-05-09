Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - участница и победительница шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. В июле прошлого года Даша и Никита стали счастливыми родителями первенца - сына Льва. Война резко изменила привычную жизнь звездной семьи: девушке с сыном пришлось выехать из Киева без мужа, а Никита Добрынин остался с другими мужчинами защищать родную землю.

Сейчас же пара воссоединилась и устроила трогательную фотосессию с сыном посреди улицы коттеджного поселка. На своей странице в Instagram Квиткова разместила сразу пять снимков, на которых семейство наслаждается весенней солнечной погодой.

"Fam🤍", — лаконично подписала серию семейных фото Даша.

"Какие же вы крутые; какой малыш уже; очень хорошая семья ; Лев очень похож на маму; такие счастливые и милые; Вау;а я как раз сейчас просматриваю 9 сезон Холостяка с Никитой; красивая и счастливая пара. Любви вам, терпения, мира, добра. Мирного неба над головой", — пишут в комментариях восторженные поклонники звездной пары.

Напомним, проблемы со здоровьем начались у жены "Холостяка" Добрынина, Даша не исключила хирургию.

Также Politeka писала, что жена "Холостяка" Добрынина честно показала, что стало с ее фигурой за время без спорта.

А еще Politeka сообщала, что жена "Холостяка" Добрынина вынуждено живет с ребенком и без мужа в другом городе.