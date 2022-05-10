Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк - одна з найпопулярніших українських телеведучих, зірка шоу "Хто зверху?", "Хто проти блондинок?" та інших проектів. Леся підтримує увагу до своєї персони і за рахунок своїх соцмереж. Тільки в Instagram за нею стежать близько 3,9 мільйонів шанувальників.

В цей раз Нікітюк розмістила в сторіс кумедне фото, вирішивши з його допомогою заманити підписників у свій телеграм-канал.

Зірка поділилася домашнім Селфі в білому вафельному халаті, без макіяжу, але з одним цікавим акцентом — густі чорні вуса.

"Коли довго просиділа в підвалі під час повітряної тривоги", — написала Нікітюк під фото.

Під знімком у телеграмі фанати засипали Лесю компліментами:

"Ну, красива ж, по-любому; Зав'язуй, мати... і так жахів кругом багато; шикарні вуса; Фото Лесі викликає посмішку! А ще включає уяву: а які ж тоді зарості "там" після довгого сидіння в підвалі? На обличчі хоч збрити можна; Леся тепер Олег Винник; Павло Зібров знаходився поруч; Леся, ти навіть з вусами найкраща; картопляний царьок?",- жартують шанувальники.

Нагадаємо, Леся Нікітюк звабилася кадрами українських захисників у формі.

А ще Politeka писала, що Леся Нікітюк показала, який подарунок приготувала своїй мамі.

Також Politeka повідомляла, що Леся Нікітюк "розучилася" робити собі макіяж після перерви і показала результат.