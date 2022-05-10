Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - одна из самых популярных украинских телеведущих, звезда шоу "Хто зверху?", "Хто проти блондинок?" и других проектов. Леся поддерживает внимание к своей персоне и за счет своих соцсетей. Только в Инстаграме за ней следят около 3,9 миллионов поклонников.

В этот раз Никитюк разместила в сторис забавное фото, решив с его помощью заманить подписчиков в свой телеграм-канал.

Звезда поделилась домашним селфи в белом вафельном халате, без макияжа, но с одним интересным акцентом — густые черные усы.

"Когда долго просидела в подвале во время воздушной тревоги", — написала Никитюк под фото.

Под снимком в телеграме фанаты засыпали Лесю комплиментами:

"Ну, красивая же, по-любому; Завязывай, мать... и так ужастиков кругом много; шикарные усы; Фото Леси вызывает улыбку! А еще включает воображение: а какие же тогда заросли "там" после долгого сидения в подвале? На лице хоть сбрить можно; Леся теперь Олег Винник; Павел Зибров находился рядом; Леся, ты даже с усами лучшая; Картофельный царек?", — шутят поклонники.

Напомним, Леся Никитюк обольстилась кадрами украинских защитников в форме.

А еще Politeka писала, что Леся Никитюк показала, какой подарок приготовила своей маме.

Также Politeka сообщала, что Леся Никитюк "разучилась" делать себе макияж после перерыва и показала результат.